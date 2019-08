utenriks

– Danmark er et veldig spesielt land med et utrolig folk, men basert på statsminister Mette Frederiksens kommentarer om at hun ikke er interessert i å diskutere kjøp av Grønland, vil jeg utsette møtet som var planlagt om to uker til en annen gang, skriver presidenten på Twitter.

Han skriver videre at statsministeren har spart både USA og Danmark for utgifter og jobb ved å være så direkte.

– Jeg takker henne for det, og jeg ser fram til å planlegge et nytt møte en gang i fremtiden.

(©NTB)