Halve Saudi-Arabias oljeproduksjon rammet av droneangrep

Sent lørdag kveld sa landets energiminister prins Abdulaziz bin Salman at oljeproduksjonen stanses midlertidig som følge av angrepet. Det er to anlegg tilhørende Saudi Aramco som er rammet og som får konsekvens for halve landets oljeproduksjon

– Angrepet har resultert i en midlertidig stans i produksjonen ved anleggene i Abqaia og Khurais, sier energiministeren til Saudi-Arabias offisielle nyhetsbyrå Saudi Press Agency.

Han la til at noe av tapet av produksjon vil bli dekket opp av oljelagre.

Det var verdens største oljeprosesseringsanlegg, som ligger i Buqyaq i Saudi-Arabia, som natt til lørdag ble rammet av et droneangrep som førte til kraftige branner. Oljefeltet Khurais ble også rammet, opplyser det saudiarabiske innenriksdepartementet. Den sjiamuslimske houthi-militsen i Jemen har tatt på seg ansvaret for angrepene.

En talsmann for Houthi-opprørerne sa lørdag de sendte av gårde ti droner for å angripe oljeanleggene som et svar på Saudi-Arabias krigføring mot Houthiene i Jemen siden 2015.

48 timer

Anleggene som er rammet produserer om lag 5,7 millioner fat olje, om lag halvparten av hele Saudi-Arabias produksjon. Fem millioner fat utgjør rundt 5 prosent av verdens totale oljeproduksjon.

Prins Abdulaziz bin Salman sier at også produksjonen av etan og naturgass er redusert med halvparten som følge av angrepet. Han sier Aramco vil gi oppdatert informasjon i løpet av 48 timer om når landets produksjon kan være tilbake til full produksjon.

Saudi-Arabias kong Salman ga sønnen prins Abdulaziz bin Salman jobben som energiminister 8. september. I pressemeldingen som ble kjent sent lørdag kveld, sier han at droneangrepet forårsaket flere branner, men at ingen personer kom til skade.

Skylder på Iran

Statlige medier i Saudi-Arabia meldte lørdag at kronprins Mohammed bin Salman hadde diskutert saken i en telefonsamtale med USAs president Donald Trump.

– Kongeriket har vilje og evne til å møte og håndtere denne aggresjonen fra terrorister, sa kronprinsen i samtalen, ifølge det offisielle nyhetsbyrået i landet.

Selv om Houthi-opprørere i Jemen har tatt på seg ansvaret, mener USAs utenriksminister Mike Pompeo likevel at det er Iran som står bak angrepene. Han kaller det «et angrep uten sidestykke på verdens energiforsyning».

Forsøkt rammet tidligere

Buqyaq-anlegget fjerner svovel fra råolje, og er en viktig brikke i den saudiarabiske oljeindustrien. Oljen fraktes fra Buqyaq til transitthavner i Persiabukta og Rødehavet, eller til lokale raffinerier. Det anslås at anlegget kan prosessere opptil 7 millioner fat olje om dagen.

Til sammenligning produserte Saudi-Arabia daglig 9,65 millioner fat olje i juli.

Militante grupper har tidligere forsøkt å ramme anlegget. Al-Qaida skal blant annet ha forsøkt å angripe det med selvmordsbombere i februar 2006. Den gang lyktes de ikke.

– Verdens viktigste

De globale oljemarkedene er stengt for helgen, så angrepene og brannene har så langt ikke påvirket oljeprisen.

Analytikere har tidligere advart om at anlegget har vært sårbart for angrep. I mai skrev konsulentgruppa Rapidan Energy Group i Washington at «et vellykket angrep kan føre til et månedslangt sammenbrudd i mesteparten av Saudi-Arabias produksjon». De omtalte anlegget som det viktigste i verden.

Også amerikanske Center for Strategic and International Studies har advart om at anlegget er sårbart.