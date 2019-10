Åtte drept da sønnen til «El Chapo» unnslapp pågripelse

utenriks

Forsvarsminister Luis Sandoval bekreftet fredag at Ovidio Guzmán ble pågrepet og deretter løslatt under kampene i byen Culiacán dagen før. En sivil, et medlem av nasjonalgarden, en fange og fem angripere ble drept.

– Strategien var dårlig planlagt, sa Sandoval i Sinaloas delstatshovedstad Culiacán fredag.

Sikkerhetsstyrken var på patruljeoppdrag da de passerte et hus og ble beskutt, og de fant Ovidio Guzmán inne i huset, opplyste myndighetene torsdag. Men fredag bekreftet de at aksjonen var planlagt og at Guzmán skulle pågripes.

Tungt bevæpnede bandemedlemmer strømmet til. Videoer delt i sosiale medier viser maskerte og tungt bevæpnede menn som kjører rundt og skyter, biler som brenner og sivile som flykter i panikk.

– Sikkerhetsstyrken handlet for raskt. Operasjonen var ikke improvisert. Den var planlagt, men det tar tid å skaffe arrestordre. Da aksjonen allerede var underveis, besluttet de å improvisere og forsøke å skaffe arrestordre og pågripe Guzmán, sa forsvarsministeren, som la til at han aldri ble «formelt pågrepet».

President Andrés Manuel López Obrador forsvarer beslutningen om å løslate Guzmán, som sammen med sine brødre tok over over Sinaloa-kartellet etter faren.

– Jeg støtter beslutningene som ble tatt. Situasjonen ble svært vanskelig og mange sivile liv sto på spill. Mange mennesker, sier presidenten.

Ovidio Guzmán er tiltalt i USA for smugling av kokain, amfetamin og marihuana. «El Chapo» selv ble utlevert til USA i 2017 og soner en livstidsdom der.

