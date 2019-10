Parti trekker seg fra Libanons regjering

utenriks

Partileder Samir Geagea for det kristne partiet Al Qouwat al Lubnania, også kalt Forces Lebanese, kunngjorde i en TV-tale lørdag at han har bedt sine fire statsråder i samlingsregjeringen om å trekke seg.

I talen sier Geagea at han mener regjeringen ikke er i stand til å gjennomføre de nødvendige økonomiske reformene.

– Vi ser at de fleste i regjeringen ønsker å lappe over og bruke smertestillende midler og har ingen intensjon om å innføre de seriøse og radikale reformene for den økonomiske krisen som råder i landet, sa Geagea.

Han sa videre at situasjonen i landet krever «eksepsjonelle og umiddelbare tiltak», som at hans ministre trekker seg.

Demonstranter hyllet lørdag kveld at partiet trekker seg fra samlingsregjeringen, men fortsatte å be om at samtlige partier trekker seg.

– Dette var en bra avgjørelse, men vi vil at alle skal gå, sa en av demonstrantene på lokal TV lørdag kveld.

Statsminister Saad Hariri ga fredag samlingsregjeringen 72 timer på å bli enige om en løsning på landets økonomiske situasjon uten å ilegge nye skatter. Fristen er altså mandag kveld.

Tusenvis av demonstranter samlet seg i gatene i hovedstaden Beirut lørdag og andre byer for tredje dag på rad.

(©NTB)