Brasils ekspresident Lula er løslatt

utenriks

Den tidligere presidenten var ikledd en svart T-skjorte og dressjakke da han gikk ut av politiets hovedkvarter i byen Curitiba sør i Brasil. Han ble raskt omringet av støttespillere og journalister.

I en tale til de frammøtte lovet han å «fortsette kampen» for vanlige brasilianere, og han lovet å rette søkelyset mot «politiets løgnaktige side».

Lula har sittet fengslet siden april 2018 etter å ha blitt dømt for korrupsjon og hvitvasking av penger. Han har nektet for alle anklagene og sier de er politisk motivert.

Fredagens kjennelse kom etter at Høyesterett dagen før konkluderte med at en dømt person bare kan holdes fengslet etter at det ikke finnes flere ankemuligheter.

Lula har fortsatt en ankesak gående i rettsapparatet. Lulas advokat Cristiano Zanin sier høyesteretts beslutning har gitt presidenten «håp om at rettferdigheten kan seire».

– Vår juridiske kamp fortsetter, og vårt fokus er nå å få hele saken skrinlagt, sier Zanin.

Korrupsjon eller konspirasjon

Venstreorienterte Lula var president i Brasil fra 2003 til 2011. Han ble i juli 2017 dømt til ti års fengsel. Etter flere ankerunder ble dommen redusert til åtte år og ti måneders fengsel, men i februar fikk han en dom på ytterligere tolv år og elleve måneder i en annen korrupsjonssak.

I ettertid er det framsatt påstander om at dommen var en konspirasjon for å holde venstrepolitikeren ute av valgkampen i 2018. Meningsmålinger viste at hvis Lula hadde fått stille i valget, lå han godt an til å vinne.

Sergio Moro var dommeren som fant den tidligere presidenten skyldig i korrupsjon. Moro ble utnevnt til justisminister etter at høyreorienterte Jair Bolsonaro vant presidentvalget.

Lang vei tilbake til politikken

Om Lula slippes fri, vil det likevel være vanskelig for ham å komme tilbake som politiker.

I en annen sak er han dømt for å ha tatt imot en luksusleilighet som bestikkelse fra byggefirmaet OAS. Den dommen gjør at han ikke kan gjenoppta den politiske virksomheten.

I en annen høyesterettssak skal dommerne avgjøre om Moro opptrådte partisk eller ei da han ga Lula korrupsjonsdommen. Det er varslet store demonstrasjoner i flere brasilianske storbyer denne helgen til støtte for justisminister Moro og hans korstog mot kriminalitet og korrupsjon.

Beslutningen i Høyesterett innebærer at ikke bare Lula, men flere tusen andre dømte kan bli løslatt fra fengsel, såframt de har ankesaker som ennå ikke er avgjort.