Tidligere Trump-rådgiver Roger Stone kjent skyldig på alle punkter

utenriks

Stone var blant annet tiltalt for å ha løyet for de folkevalgte om sine forbindelser til WikiLeaks.

Stone var også tiltalt for å ha hindret en etterforskning i etterretningskomiteen i Representantenes hus om hvorvidt Trumps valgkamp var koordinert med Russland i et forsøk på å påvirke valgresultatet i 2016.

Tiltalen ble tatt ut i forbindelse med Robert Muellers Russlands-etterforskning, og juryen i den føderale domstolen Washington kunngjorde fredag sin avgjørelse. Stone ble kjent skyldig på alle sju tiltalepunkter.

Stone er den sjette av Trumps medarbeidere eller rådgivere som dømmes i kjølvannet av Muellers etterforskning av Russlands rolle i den amerikanske valgkampen i 2016. Rettssaken har vart i omkring en uke.

Bannon vitnet

Stone, som i lang tid har vært venn og alliert av Trump, har hele tiden holdt fast ved at han ikke har gjort noe galt og har hevdet at saken mot ham er politisk motivert.

Straffeutmålingen i saken ventes ikke før 6. februar, og Stone (67) risikerer opptil 20 års fengsel. Dommer Amy Berman Jackson avgjorde imidlertid at Stone kan gå fri fram til endelig dom i saken er avsagt, og avviste dermed aktoratets begjæring om fengsling.

Blant dem som vitnet i saken var Steve Bannon, som var en av de ledende skikkelsene i Trumps valgkampapparat i 2016. Han fortalte at Stone hadde skrytt av sine forbindelser til Julian Assange og WikiLeaks.

Gruppa hadde skaffet seg tilgang til en stor mengde stjålne eposter som tilhørte Demokratene og deres kandidat Hillary Clinton, og offentliggjorde dem jevnt og trutt gjennom valgkampen. Amerikanske myndigheter har slått fast at det var Russland som sto bak datainnbruddet, og mener epostene deretter ble gitt til WikiLeaks.

Ledelsen i valgkampapparatet så Stone som et kontaktpunkt til WikiLeaks, forklarte Bannon.

Assange

Aktoratet la i retten fram en rekke tekstmeldinger og eposter fra Stone, meldinger som så ut til å motsi det 67-åringen forklarte i Kongressen. Stone vitnet ikke selv, og hans forsvarere kalte heller ikke inn noen vitner.

I retten argumenterte aktoratet for at Stone løy om samtaler han hadde om WikiLeaks med radiovert og komiker Randy Credico. Credico gjorde i 2016 et intervju med Assange i Ecuadors ambassade i London.

Under valgkampen i 2016 nevnte Stone i intervjuer og offentlige opptredener at han hadde kontakt med Assange gjennom en mellommann, og antydet også at han hadde interne opplysninger om WikiLeaks' planer.

Terapihund

Til tross for det begynte Stone å presse Credico til å opprette kontakt mellom ham og Assange. Credico har fortalt at han ba Stone om heller å bruke sin egen kontaktperson.

Da han møtte til høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus, forklarte Stone at det var Credico som var hans mellommann til Assange. Han presset deretter Credico til å ikke motsi ham, og aktoratet sa i retten at han blant annet truet med å ta radiovertens terapihund.