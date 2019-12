Person funnet død under letingen etter norsk gutt på Island

utenriks

Letemannskapene antar det er den savnende norske gutten som er funnet, skriver islandske medier.

Gutten ble tatt av en bølge og falt ut i en elv nord på øya onsdag. Rundt 200 personer deltok i letingen etter gutten fredag.

Gutten skulle hjelpe en bonde i Eyjafjörður nord på Island med å få tilbake strømmen etter at et kraftig uvær hadde sørget for strømbrudd. Gutten ble tatt av en stor bølge som feide ham ut i elva Núpá.

Forholdene har vært svært vanskelige med dårlig vær og veldig lave temperaturer, og letingen måtte derfor innstilles torsdag kveld.

Det lokale politiet bekrefter funnet på sine Facebook-sider fredag ettermiddag. Ifølge Dagbladet har den norske gutten, som er i tenårene, bodd på Island i flere år og har familie både der og i Norge.

