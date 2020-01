Elleve amerikanske soldater ble såret i Iran-angrepet i Irak

utenriks

– Ingen amerikanske soldater ble drept i det iranske angrepet mot Ain al-Asad-basen 8. januar, men flere ble behandlet for symptomer på hjernerystelse fra eksplosjonen og er fortsatt under oppsyn, sa den amerikanske sentralkommandoens talsmann Bill Urban fredag morgen.

Iran skjøt flere titalls missiler mot to irakiske militærbaser med amerikansk personell. Iran hevdet at flere ble både drept og såret, men USA avviste at noen soldater var blitt rammet.

I dagene etter angrepet ble flere soldater sendt fra Ain al-Asad-basen i Irak til det amerikanske forsvarets militærsykehus i Landstuhl i Tyskland, mens andre ble sendt til Arifjan-leiren i Kuwait.

– På nåværende tidspunkt er åtte personer blitt sendt til Landstuhl og tre til Arifjan, sa Urban fredag.

Iran har opplyst at angrepet var hevn for at USA hadde drept den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep i Bagdad tidligere i måneden.

