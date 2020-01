Australsk reiseliv får millioner i skogbrannhjelp

utenriks

Statsminister Scott Morrison sier i en uttalelse søndag at reiselivsnæringen i landet står overfor sin største utfordring i manns minne.

Én av tretten jobber i Australia er knyttet til reiseliv og overnatting. Statsministeren peker på at bransjen er inne i en avgjørende fase, og at det ikke bare gjelder reisemålene som er direkte rammet av brannene.

Antall utenlandske turister har falt med 10–20 prosent siden brannene begynte i september. En australsk turistorganisasjon, ATEC, anslår at tapet vil beløpe seg på 4,5 milliarder australske dollar i år. Det tilsvarer nær 28 milliarder kroner.

Hjelpepakken inkluderer penger til markedsføring innenlands, globalt og til regionale arrangement.

– De fleste australske turistattraksjonene er uberørt av skogbrannene, og folk kan fremdeles få den samme unike opplevelsen av å besøke Australia som vi alltid har vært kjent for, sier turistminister Simon Birmingham til kanalen ABC.

Den første utbetalingen av reiselivsnødhjelpen blir tatt fra et nasjonalt skogbrannfond. Tidligere denne uken sa den australske regjeringen at det skal brukes over 300 millioner kroner på å redde dyre- og planteliv som er rammet av skogbrannene.

