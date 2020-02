Nytt bratt fall på børsen i Tokyo

utenriks

Etter at børsene på Wall Street falt med over 4 prosent torsdag fortsatte fallet videre da handelen åpnet for ny dag på den andre siden av Stillehavet fredag morgen. Da handelen åpnet falt Nikkei-indeksen med 3,08 prosent og den bredere sammensatte Topix-indeksen gikk 2,98 prosent tilbake.

Fallet skyldes frykten for hvilke konsekvenser det nye koronaviruset vil få for verdensøkonomien. Fallet på de amerikanske børsene har denne uken vært det verste siden finanskrisen i 2008.

– Bunnen kan bli nådd i dag, eller om en uke. Når det gjelder spredningen av viruset vet selv ikke ekspertene på smittsomme sykdommer noe. Hvordan kan finansfolk vite, sier markedsanalytiker Seiichi Suzuki ved Tokai Tokyo Research Institute.

Også alle de europeiske børsene måtte se dramatiske fall torsdag. Både i Tyskland, Frankrike og Storbritannia falt de toneangivende indeksene med mer enn 3 prosent. Hovedindeksen på Oslo Børs falt med hele 4,88 prosent. Siden mandag har verdiene i den norske hovedindeksen blitt redusert med mer enn 10 prosent.

