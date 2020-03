Trump nekter å betale for sikkerheten til Harry og Meghan

utenriks

«Jeg er en god venn og beundrer av dronningen og Storbritannia. Det ble rapportert om at Harry og Meghan, som forlot kongeriket, ville bo permanent i Canada. Nå har de forlatt Canada til fordel for USA, men USA vil ikke betale for deres sikkerhet. De må betale!», skriver den tvitreglade presidenten.

Paret forlater Vancouver Island i Canada til fordel for Meghans hjemby Los Angeles, skrev kjendisbladet People søndag, og siterte en anonym kilde.

Det var en artikkel i britiske Daily Mail tidligere i uken som spekulerte på om paret kom til å be om sikkerhetshjelp fra den amerikanske regjeringen.

Etter Trumps uttalelse søndag gikk en talsperson for paret ut og avviste at de planla å be USA om å betale, og at dette vil bli finansiert privat, skriver Reuters.

Flytteryktene kommer etter at Disney denne uken kunngjorde at Meghan vil ha fortellerstemmen i den kommende dokumentarfilmen «Elefant».

Prins Harry og hertuginne Meghan hadde 9. mars sin siste opptreden som framtredende medlemmer av det britiske kongehuset.

Fra og med 31. mars blir de bare Harry og Meghan.

