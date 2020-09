Moria-leiren ødelagt av brann

utenriks

Hele eller nesten hele leiren er ødelagt i brannen natt til onsdag, opplyser flere kilder som siteres av den britiske kringkasteren BBC. Viseguvernør Aris Hatzikomninos på den greske øya Lesvos skal ha bekreftet dette overfor en lokal radiostasjon.

Brannmannskaper og politifolk sier imidlertid til nyhetsbyrået AP at omfanget av ødeleggelsene er uklart. Foreløpig er det også usikkert om noen har fått alvorlige skader i leiren der nesten 13.000 migranter og flyktninger har bodd.

Morgenen etter brannen opplyste statsminister Erna Solberg (H) at Norge vil ta imot 50 asylsøkere fra Hellas.

– Vi setter i gang nå, sa Solberg, som la til at prosessen ble framskyndet etter at regjeringen så bildene fra brannen.

– Alt brenner ned

Meldinger om flere branner og opptøyer i Moria kom rundt midnatt. Noen av beboerne har søkt tilflukt i åser i nærheten, mens andre ble stanset av politiet da de forsøkte å gå til havnebyen Mytilene.

I et intervju med NRK fortalte den norske sykepleieren Elise Tveit Holen om hvordan hun ble bedt om å hjelpe evakuerte migranter og gradvis forsto omfanget av brannen i Moria.

– Det er jo hele Moria som brenner, alt brenner ned, sa Holen, som jobber for den britiske organisasjonen Kitrinos Healthcare.

Ulike kilder oppgir ulike opplysninger om hvordan brannen startet. Noen hevder at beboere tente på og deretter hindret brannvesenet i å slukke flammene.

Samtidig sier noen av beboerne at brannen ble startet av lokale innbyggere på Lesvos.

Forholdet mellom migrantene og lokalbefolkningen har lenge vært spent, og situasjonen skal ha forverret seg etter at det ble påvist koronasmitte i leiren i forrige uke.

– Smittede gjorde opprør

Brannene i Moria oppsto samtidig som brannvesenet på Lesvos jobbet med å slukke en stor skogbrann et par mil unna. Kraftig vind fikk flammene til å spre seg.

Det greske nyhetsbyrået ANA melder at brannene i leiren brøt ut etter opptøyer startet av asylsøkere som fikk beskjed om at de måtte isoleres for å hindre spredning av koronasmitte.

Disse beboerne hadde enten fått påvist smitte eller vært i nær kontakt med smittede. I leieren var det påvist 35 smittetilfeller etter at en somalier testet positivt i forrige uke.

– Folk har ikke blitt informert skikkelig om koronatiltakene, og opplever at de blir arrestert når de blir hentet av frivillige organisasjoner. Derfor har det brutt ut opprør, fortalte Shirin Tinnesand, som jobber for organisasjonen Stand by Me Lesvos, til TV 2.

Regjeringen i krisemøte

Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis innkalte sin regjering til et krisemøte om situasjonen i Moria onsdag morgen.

Greske myndigheter står overfor en gigantisk oppgave med å gi husly til migrantene som nå er hjemløse. Det sier regjeringstalsmannen Stelios Petsas til den statlige kringkasteren TV ERT.

– Det er 35 positive tilfeller som må isoleres for å hindre et smitteutbrudd i lokalbefolkningen, sier Petsas.

Han opplyser også at det er igangsatt etterforskning for å finne ut om brannene i leiren var påsatt.

Organisasjonen Stand by Me Lesvos sier de har fått opplysninger om lokale innbyggere som hindret migranter som prøvde å ta seg gjennom en landsby etter brannen. Elise Tveit Holen sier høyreekstremister skal ha sperret veier for beboerne fra leiren.

– Sitter langs veien

– Familier med små barn på armen sitter nedover langs veien. Vi venter på å bli evakuert, mens politiet står med skjold og blokkerer veien ned mot vannet og nærliggende landsbyer, skrev Nadine Aabø Mellem, som jobber med humanitært arbeid i Moria, i en tekstmelding til VG natt til onsdag.

Lesvos var det travleste krysningspunktet for folk som flyktet vestover fra Syria og Irak gjennom Tyrkia i 2015 og 2016.

Etter koronautbruddet i forrige uke ble Moria-leiren satt i karantene fram til 15. september. Kun sikkerhetspersonell fikk slippe inn etter å ha fått målt kroppstemperaturen.

Leiren ble i utgangspunktet bygget for færre enn 2.800 mennesker. Den er gjentatte ganger blitt kritisert for kummerlige forhold og dårlige sanitære forhold.

