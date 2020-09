Trump sier han har godkjent avtale mellom Oracle og Tiktok

utenriks

– Jeg har gitt avtalen min velsignelse. Om de blir enige, er det flott. Om de ikke blir det, går det også greit, sa han.

Også Walmart er del av avtalen.

Avtalen vil tillate at Tiktok fortsatt kan brukes i USA, og trolig innebære at det startes opp et nytt selskap med kontor i Texas, opplyser Trump.

Ifølge ham vil det nye selskapet ansette minst 25.000 mennesker og donere 5 milliarder dollar, tilsvarende drøyt 45 milliarder norske kroner, til et utdanningsfond for amerikanere.

Tidligere har Trump truet med å blokkere appen, fordi den ifølge ham utgjør en sikkerhetstrussel. Restriksjonene skulle etter planen innføres med virkning fra neste uke. USAs næringsdepartement opplyser i en uttalelse at forbudet mot å laste ned Tiktok er utsatt til minst 27. september.

Oracle opplyser at det i tråd med avtalen skal huse alt av dataopplysninger om amerikanske statsborgere. Selskapet vil også eie 12,5 prosent av Tiktok-aksjene.

Tiktok opplyser i en uttalelse at både Oracle og Walmart vil få muligheten til å kjøpe opptil 20 prosent av Tiktok-aksjene. Selskapet sier det også jobber sammen med Walmart for å etablere et «kommersielt partnerskap», uten å gi flere detaljer.

Om lag 100 millioner amerikanere bruker appen.

