Donald Trump lagt inn på sykehus

utenriks

Trump viste seg fredag kveld for første gang offentlig etter at han hadde fått koronadiagnosen, da han viste tommel opp mens han gikk om bord i presidenthelikopteret Marine One.

Kort tid etter ankom han Walter Reed National Military Medical Center, der han skal være til observasjon i noen dager som forsiktighetstiltak.

– Jeg vil takke alle for den enorme støtten. Jeg skal til Walter Reed-sykehuset. Jeg tror jeg har det veldig bra, men vi må forsikre oss om at alt går som det skal. Førstedamen har det veldig bra. Tusen takk, jeg setter stor pris på det, og jeg skal aldri glemme det. Takk, sa Trump på et videoopptak som ble publisert på Twitter-kontoen etter at han hadde reist.

En rekke personer, blant dem Joe Biden, Barack Obama og utenlandske ledere, inkludert Kim Jong-un og Erna Solberg, har ønsket Trump god bedring.

Fra sykehusets presidentrom skal Trump fortsette å jobbe. Rommet er utstyrt med det som trengs for å utføre embetets oppgaver.

– President Trump er ved godt mot. Han har milde symptomer og har arbeidet gjennom dagen, sier pressesekretær Kayleigh McEnany.

– Av forsiktighetshensyn, og på anbefaling fra hans lege og medisinske eksperter, skal presidenten arbeide fra presidentkontoret på Walter Reed de neste dagene, sier hun videre.

Eksperimentell behandling

Tidligere fredag opplyste Det hvite hus at Trump har fått injisert det som ble omtalt som en eksperimentell antistoff-blanding. I tillegg har legen gitt Trump sink, D-vitamin, aspirin, famotidin og melatonin.

Antistoff-behandlingen er foreløpig ikke formelt godkjent, men det pågår kliniske studier av den. Det dreier seg om et eksperimentelt legemiddel utviklet av Regeneron, kalt REGN-COV2, som består av en kombinasjon av to antistoffer.

– Han blir evaluert av en gruppe eksperter, og sammen vil vi komme med anbefalinger til presidenten og førstedamen med tanke på de beste stegene framover, sa Trumps lege, Sean Conley, tidligere fredag.

New York Times skriver at Trump har mild feber og hoste, noe de får opplyst av to anonyme kilder.

Nær medarbeidet smittet

Trump kunngjorde på Twitter like før klokken 1 natt til fredag lokal tid at han og førstedame Melania Trump har testet positivt for koronasmitte.

– I kveld har førstedamen og jeg testet positivt for covid-19. Vi starter umiddelbart på vår karantene og prosessen med å bli friske. Vi skal komme oss gjennom dette sammen, skrev han.

Noen timer i forveien opplyste han at han og kona hadde gått i karantene i påvente av prøvesvar, etter at en av Trumps nærmeste rådgivere, Hope Hicks, testet positivt tidligere torsdag.

Hicks dro sammen med Trump til et valgmøte i Duluth i Minnesota onsdag. Hun var også sammen med presidenten til den første presidentdebatten tirsdag.

Hicks begynte å føle seg dårlig med forkjølelsessymptomer på presidentflyet på vei tilbake fra møtene. Hun ble da isolert for seg selv om bord.

Uklart omfang

Torsdag dro Trump til New Jersey for å delta på et pengeinnsamlingsmøte. Det hvite hus' stabssjef Mark Meadows bekreftet overfor CNN fredag at de da var klar over at Hicks hadde testet positivt.

– Jeg kan si at vi oppdaget det med Hope Hicks akkurat da Marine One (presidentens helikopter) lettet, sa han og la til at flere medarbeidere ble tatt av helikopteret, men at Trump ikke avlyste møtet selv om Hicks var smittet, sa Meadows.

Blant dem som i siste øyeblikk ikke ble med på turen, var pressetalskvinne Kayleigh McEnany og ansvarlig for sosiale medier, Dan Scavino.

Donald Trump er 74 år gammel, en alder som plasserer ham i risikogruppen for å utvikle komplikasjoner som følge av viruset.

Det er uklart hvor Trump-ekteparet og Hicks kan ha blitt smittet, men Trump har antydet at det kan ha vært noen i det militære eller politivaktene som han kan ha hilst på.

En lang rekke medarbeidere i Det hvite hus og andre i administrasjonen gjennomgikk tester fredag, og presidentens kontakter spores. Men det er uklart hvor stort virusutbruddet er rundt presidenten siden det kan ta flere dager før smitten viser seg.

Valget

Det er bare en måned til presidentvalget i USA. Valgkampen kan bli sterkt preget av at Trump nå er smittet.

Fredag hadde han planlagt et valgkamparrangement i den viktige vippestaten Florida, men dette måtte avlyses.

Inntil videre utsettes alle valgkamparrangementer med Trump eller avholdes virtuelt.

Dersom Trump skulle bli alvorlig syk, er det visepresident Mike Pence som midlertidig blir fungerende president. Han ble fredag testet for viruset og viste seg å ikke være smittet.

Pence skal derfor fortsette valgkampen som før. Neste ukes debatt i Salt Lake City mellom Pence og Demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris går som planlagt.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden, som møtte Trump i tirsdagens presidentdebatt, har testet negativt for covid-19.