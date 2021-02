Flere drept og såret i nye demonstrasjoner i Myanmar

utenriks

Tre menn ble drept da sikkerhetsstyrker slo til mot demonstranter i byen Dawei sørøst i Myanmar søndag, melder lokale medier.

En redningsarbeider forteller til nyhetsbyrået AFP at de tre ble skutt med skarp ammunisjon, mens andre ble truffet av gummikuler.

– Dødstallet kan øke fordi flere sårede fortsatt kommer inn, forteller han.

Den lokale avisen Dawei Watch skriver også at tre døde i hendelsen. og politikeren Kyaw Min Htike forteller til Reuters at politiet skjøt og drepte en person.

Politiet og talspersonen for militærjuntaen har ikke svart på nyhetsbyråets forsøk på å innhente en kommentar.

Mer voldsbruk

Bilder i sosiale medier viser blødende personer som bæres bort i flere byer i landet. Avisa The Irrawaddy melder på Twitter at minst åtte er skadd og over femti er pågrepet i Myanmars største by Yangon.

Sikkerhetsstyrkene har trappet opp innsatsen mot demonstrantene og opptrådte lørdag mer aggressivt enn de har gjort tidligere. Flere mennesker ble pågrepet, blant annet av sivilkledd politi i Yangon og Mandalay.

Demonstranter har i stadig større mengder protestert daglig mot kuppet siden 1. februar i Yangon og Mandalay, men også i mindre byer som Dawei i sørøst og Monywa, nordvest for Mandalay, der demonstranter lørdag bygde barrikader i gatene.

Studenter pågrepet

Søndag ble det igjen brukt tåregass, røykgranater og vannkanoner for å spre demonstrantene, og mange studenter ble stuet inn i politikjøretøy og fraktet bort, melder nyhetsbyrået AP. Det er også meldt skuddløsning i Yangon.

Voldshandlingene startet tidlig søndag da medisinstudenter marsjerte i byens gater nær Hledan Center, som har blitt et samlingspunkt for demonstranter før de flytter seg til ulike deler av byen.

– Politiet starte å skyte da vi kom. De ga oss ingen advarsel. Noen ble såret og noen lærere gjemmer seg fortsatt i nabolaget, forteller den 29 år gamle grunnskolelæreren Amy Kyaw til AFP.

