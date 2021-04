FN: 34 migranter døde i forlis utenfor Djibouti

utenriks

Det er den andre ulykken av denne typen på litt over en måned, opplyste FN-organisasjonen mandag.

– Migrantene ble fraktet av menneskesmuglere. Pågripelse og straffeforfølgelse av menneskesmuglere og smuglere som utnytter migranters sårbare situasjon, må prioriteres. Altfor mange liv går tapt, sier Mohammed Abdiker, IOMs regiondirektør for Øst-Afrika og Afrikas Horn.

I begynnelsen av mars opplyste IOM at menneskesmuglere hadde kastet 80 migranter over bord utenfor kysten av Djibouti. Minst 20 av dem døde. Migrantene hadde lagt ut på en båtferd fra Djibouti med kurs for Jemen.

