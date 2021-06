Mann pågrepet for drapet på svensk jente (12) i fjor sommer

utenriks

Jenta var ute med hunden sin i nærheten av en McDonald's-restaurant i Norsborg natt til 2. august. Fra en hvit Audi som kjørte inn på en parkeringsplass, ble det avfyrt flere skudd.

Politiet har slått fast at skuddene var rettet mot noen andre, men det var den tolv år gamle jenta som ble truffet. Hun ble brakt til sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Pågrepet tidligere

I desember ble to menn i 20-årene pågrepet i forbindelse med drapsetterforskningen. Den ene ble varetektsfengslet, men sluppet fri etter kort tid ettersom det ikke var tilstrekkelige bevis for å holde ham fengslet.

Den andre mannen ble ikke varetektsfengslet.

– Men mistanken opprettholdes, sa politiets etterforskningsleder Lukas Molander den gang til nyhetsbyrået TT.

Ifølge Aftonbladet er det denne mannen i 20-årene som nå er varetektsfengslet. Han ble sist onsdag pågrepet, mistenkt for våpenlovbrudd, opplyser svensk politi søndag.

Da han ble pågrepet under en rutinekontroll, var han etterlyst av politiet.

Drapsforsøk

Søndag ble han varetektsfengslet for drapet på den tolv år gamle jenta. Han er også siktet for drapsforsøk, ettersom skuddene som drepte jenta, var ment å treffe noen andre.

To unge menn med koblinger til et kriminelt nettverk sør i Stockholm var i nærheten av åstedet, og politiet mistenker at de var mål for skuddene, skriver Aftonbladet.

En tredje mann ble i november pågrepet i saken, men han ble løslatt i begynnelsen av 2021.

