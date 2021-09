Gresk påtalemyndighet henlegger koronaanmeldelser

utenriks

Hellas' riksadvokat Vassilis Pliotas sa torsdag at alle anmeldelser skal sjekkes, men at de skal henlegges dersom det er tydelig at anmelderen er ute etter å svekke tiltakene mot viruset.

Slike anmeldelser er blitt et vanlig verktøy for folk som er skeptiske til virusets eksistens eller til vaksinene som skal beskytte folk, og det har vært en flom av anmeldelser, mange rettet mot lærere og leger.

Blant annet har foreldre anmeldt lærere for å ha krevd at barna skulle bruke munnbind eller testes, slik loven pålegger dem.

Det har også vært tilfeller der alvorlig syke mennesker har anmeldt leger for å ha gitt dem respiratorbehandling, siden de hevder at de ikke trenger hjelp til å puste fordi viruset angivelig ikke eksisterer.

Det har til og med vært anmeldelser der pårørende har krevd at graver graves opp og lik obduseres siden de nekter å tro at dødsårsaken var covid-19.

