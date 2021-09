Spanias statsminister: – Puigdemont må stilles for retten

utenriks

Puigdemont skal fredag framstilles for en domstol på den italienske øya Sardinia, der han ble pågrepet dagen før.

– Det er åpenbart at Carles Puigdemont må stilles til ansvar for sine handlinger og stilles for retten, sa den spanske statsministeren Pedro Sánchez på en pressekonferanse fredag.

Puigdemont er ettersøkt i Spania for rollen han spilte i det mislykkede forsøket på å løsrive Catalonia fra Spania i 2017.

Mannen som i dag leder regjeringen i Catalonia, Pere Aragonès, krever at Puigdemont løslates umiddelbart.

