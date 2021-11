Israel stenger grensene for alle utlendinger

utenriks

Det er foreløpig bekreftet ett tilfelle av den nye varianten av koronaviruset i Israel, og det er mistanke om ytterligere sju tilfeller. Landet blir det første som stenger grensene på grunn av den nye varianten.

Bennett sier i en uttalelse at forbudet, som vil vare i 14 dager, venter på endelig godkjenning fra regjeringen, melder nyhetsbyrået Reuters.

Varianten ble først oppdaget i Sør-Afrika og er allerede påvist i flere europeiske land. Omikron er blant annet funnet hos personer i Storbritannia, Tyskland og Italia.

I Danmark er det mistanke om at to smittetilfeller knyttes til den nye virusvarianten, som Verdens helseorganisasjon (WHO) har klassifisert som bekymringsfull.

Det danske helsedepartementet sier at det er svært sannsynlig at det er snakk om den nye varianten omikron, men at det kommer til å ta et par dager å endelig bekrefte det.

(©NTB)