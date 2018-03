Slik blir påskeværet: – Mest snø i ytre strøk

nyheter

Lavtrykket vil gi snøbyger og en del vind.

– Nå ligger det et polart lavtrykk nord for oss i Barentshavet som kan gi snøbyger resten av helga, og det tar også ofte med seg litt sterk vind av varierende retning i tillegg. Lavtrykket kommer ganske fort og går ganske fort igjen, så det er nok over i løpet av helga, sier Magnus Haukeland, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk Institutt i Tromsø.'

Haukeland sier det trolig kommer tette snøbyger på palmesøndag, og at det trolig vil snø en del i regionen helt fram til påskehelga.

– Det vil være nordlig eller nordvestlig vind, noe som fortsatt gir snøbyger i mesteparten av uka i Nord-Troms. Det er en litt låst værsituasjon med samme vindretning, og det ser ut som det blir perioder med snøbyger helt fram til påskehelga.

Det skal være mest nedbør i ytre strøk.