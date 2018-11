Fylkesnes vil bli nestleder i SV

nyheter

iTromsø: Etter at det tidligere i høst ble klart at Snorre Valen ikke tar gjenvalg som SV-nestleder, varsler Torgeir Knag Fylkesnes nå at han ønsker vervet. Det skriver Klassekampen.

– Mitt største ønske for SV er at vi skal bli mer ambisiøse og mindre flinke, sier han til avisa.

Når Fylkesnes nå annonserer sitt kandidatur, bekrefter også Kari Elisabeth Kaski at hun ønsker å bli nestleder. Valget skal tas på partiets landsmøte i mars.

Valgkomiteens innstilling er enda ikke klar, ifølge Klassekampen.

– Det er ventet at kjønn blir en del av diskusjonen i komiteen, sier komitéleder Sunniva Holmås Eidsvoll til Klassekampen.