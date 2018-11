Elevene dekket til fest

nyheter

Denne uken fikk 8.trinn være med på en annerledes og spennende skoledag med matlaging, borddekking og servering på timeplanen.

– I utgangspunktet er dette et tilbud for 9.trinn på mat- og helsefaget, men de var dessverre i arbeidsuke denne uka, så tilbudet gikk derfor til 8.trinnselever som ville være med på dette, opplyser Merete Rasmussen ved Storslett skole.

Målet er å skape engasjement og få elevene til å oppdage at kokk- og servitøryrket er gøy, og dermed øke rekrutteringen. Elevene på Storslett ble kurset av kokker, lærere og lærling fra mat- og restaurantfag i Tromsø. I løpet av opplæringen ble det benyttet kompetansemålene til mat- og helsefaget.

Sprengte poengskalaen

Elevene lærte blant annet å pynte bord, brette servietter, lage forrett, fiskerett, kjøttrett og dessert. De lærte også å servere og viktigheten av å rydde og vaske underveis og ha det ryddig på arbeidsplassen sin.

– Elevene gjorde en strålende innsats og kunne med rette være stolt over resultatet av arbeidet deres. De inviterte gjestene var svært fornøyde og imponerte, og maten smakte fortreffelig. Elevene uttrykte at de hadde lært masse og gav dagen både 11, 12 og 13 poeng på en skala fra 1-10.

– Noen av dem sa også at de skulle begynne å pynte bordet slik hjemme også, for det var jo så lett og mye koseligere å sitte til bords. Noen av elevene sa også at de kunne tenke seg å bli servitør etter dette, og noen andre skulle bli profesjonelle kokker. Lærerne så profesjons potensialet i mange av dem.

Dette var menyen:

Forrett: Potet- og purreløksuppe med sprø krutonger og urteolje.

Fiskerett: Ovnsbakt laks med sellerirot, frisk salsa og soyasmør med granateple.

Kjøttrett: Lammepølser med hasselbakte poteter, pepperglaze, gulrotpure og syltet småløk.

Dessert: Sjokoladefondant med italiensk marengs og bæris.

– Tusen takk til Bjørn Arne Olsen som tok initiativ til å få proffe folk fra mat- og restaurantfaget til Landsbymarkedet, og som dermed gav oss dette fantastisk flotte, lærerike og inspirerende opplegget. Tusen takk til Said Nordin, Unni Ballovare, Sigrunn Sigursen fra mat- og restaurantopplæringa i Tromsø, og til lærlingene fra Fristelsen og Bios Cafe som stilte opp for elevene. Og ikke minst til vår egen kokk Kristian Strøm som jobber på skolen vår. Dette har vært en kulinarisk opplevelse for både elever og gjester.

Etter kurset fikk elevene kursbevis med kvalitetsstempel fra Norske Kokkers Landsforening. Vel fortjent.