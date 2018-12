Troms blant de beste på videregående

nyheter

FOKEBLADET: Det kommer frem i en pressemelding fra Troms Fylkeskommune.

Rapporten er fylkesbasert, og Troms er blandt de fem beste fylkene.

– Rapporten er positiv for Troms, men vi er ikke overrasket, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied.

Skolebidragsrapporten skal vise i hvilken grad de videregående skolene klarer å løfte elevene, justert for forhold som ligger utenfor skolen. Ved å måte faktiske resultater i forhold til de forventa resultatene, gis en score sett opp mot landsgjennomsnittet, står det videre i pressemeldingen.

– Dermed er tallene ikke direkte sammenlignbare med dem vi leser i den årlige tilstandsrapporten for videregående skoler, men tendensen er det samme, skriver fylkeskommunen.

Videre opplyses det at tiltakene i landets første fylkestingsmelding og yrkesfag og frafall "Samspill for økt gjennomføring (2015)", viser gode resultater.

– I og med at effekten ennå ikke er tatt ut, kan vi forvente at forbedringen for Troms vil fortsette, står det i pressemeldingen.

Skolene har også fått større ansvar for overgangen til lære i bedrift og arbeidsveiledere på alle yrkesfagskoler.

– Det er satt læringsklausuler ved anskaffelser, opprettet fleksible opplæringsmodeller, universitetsskoler, elevfagnettverk og kvalitetsnettverk for hele grunnoppløringen, elev og lærlingeombud og mobbeombud, står det videre.

– Vi vet hva som virker, vi gjør det og det virker, avslutter Sollied som er svært fornøyd med utviklingen fra bare to år tilbake da Tromsskolene var rangert på den nederste delen av landsoversikten.