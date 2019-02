NRK Sápmi sender direkte fra Tromsø på samenes nasjonaldag

nyheter

I anledning den samiske nasjonaldagen skal NRK Sápmi ha en livsending fra Tromsø, på Storgata camping og Tromsø sport- og eventsenter. Sendingen er i samarbeid med STV Sápmi i Sverige som sender direkte fra Jokkmokk og YLE Sápmi som går fra Enare i Finland.

De tre sendingene skal koordineres og vises på storskjerm hos hverandre, mens en redigert versjon sendes på NRK1 samme kveld.

Kjærlighetstema

Prosjektleder Wenche Marie Hætta i NRK Sapmi oppfordrer folk til å delta på arrangementet, og understreker at alle er velkommen.

– Vi har tema for sendingene hvert år, og i år er det kjærlighet og inkludering. Her kan folk delta på en litt annerledes feiring av samenes nasjonaldag, sier hun.

NRK Sápmi har hovedkontor i Karasjok og lokalkontor flere steder i Norge. Blant annet i Tromsø, hvor det er én journalist.

– Vi har ikke sendt direkte fra Tromsø på samenes nasjonaldag før. Når vi gjør det nå, er det fordi vi ønsker å nå ut til litt flere. Det bor mange samer i Tromsø, og byen har et stort samisk miljø. Vi vil ha det litt gøy på onsdag kveld, og for at det ikke skal være stivt og kjedelig, har vi lagt arrangementet til sport- og eventsenteret.

Musikk og samtale

I løpet av sendingen skal det blant annet være musikale innslag av gruppa Ulrikke og Fred, mens Riddu Riđđu-festivalsjef Sandra Márjá West skal joike.

I tillegg skal det være samtale med flere gjester.

– Forfatter Tharaniga Rajah er tamil, men har forelsket seg i Finnmark og skrevet en debutroman med handling i Finnmark, hvor hovedpersonene har samiske navn. Hun, med flere, skal snakke om sitt forhold og sin kjærlighet til Sapmi, sier Hætta.

Arrangementet foregår fra 18.00 til 19.30.