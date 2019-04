Sen påske øker sjansene for at man kan bli solbrent

nyheter

De ber folk huske på at sola er sterk enten du befinner deg på fjellet, i hagen eller sitter på en utekafé.

Denne påsken er sent på året, og dette kan gi varme dager med steikende sol. Kreftforeningen oppforderer folk til å bruke både solbriller og solkrem.

– Vi trenger sol, men vi må unngå å bli solbrente. Derfor er det lurt å begrense tiden vi er i den sterkeste solen. For huden glemmer ikke at den har vært solbrent. En slik solskade kan føre til hudkreft, sier fagdirektør Lill Tove Nilsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Norge er blant de landene i verden som har høyest forekomst av hudkreft.

Sola blir sterkere jo nærmere ekvator vi er. Skal du til Spania eller Alpene i påsken, kan 15-20 minutter i sola være nok til at du blir solbrent. Og skal du til Thailand, er sola ekstremt sterk. Der anbefaler vi at du holder deg i skyggen midt på dagen.

– I ren glede over sol og varme er det fort gjort å få for mye sol på vinterblek hud, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel.

– Hudkreft er en sykdom vi vet hvordan vi kan minske risikoen for å få, sier Ryel, som oppfordrer alle til å følge solrådene.