– Skal vurdere automatisering

Lørdag gikk SV-politiker i Nordreisa, Siv Elin Hansen, ut og kristiserte forholdene i den ett år gamle Sørkjostunnelen. Hansen er en av mange som har klaget på støvforholdene, og hun etterlyste tiltak.

Mandag var Framtid i Nord i kontakt med Statens vegvesen, og overingeniør Karl Martin Eriksen. To aktuelle tiltak for mulig løsning står på blokka hans.

– Det ene er å at vi automatiserer viftene slik at de styres av støvmålerne i tunnelen. I dag er viftene manuelle, og vi kjører dem ved behov. Vi ser på om vi heller skal automatisere disse.

Kan også saltes

Det andre alternativet vil, mest sannsynlig, vekke betydelig med reaksjoner.

– Vi kan gjøre som i Tromsø-tunnelene, å salte veibanen. Da binder vi støvet, men det betyr selvsagt fuktig saltvann på veibanen og i lufta. Dette vil nok ikke være helt populært.

Eriksen sier tunnelen skal vaskes for veistøv.

– Vi kjører en hovedvask nå på forsommeren, og så en litt enklere vask på høsten.

Vet ikke hvorfor støvet "stanser"

Og årsak til støvproblemene, er foreløpig ikke helt avklart.

– At det kommer som en følge av piggdekkbruken, det forstår vi, men ikke at det blir hengende slik det gjør. Foreløpig antar vi det kan komme av den formen med en topp like ved åpninga på Sørelva.