Lyser ut lederjobben for tredje gang

nyheter

I slutten av forrige uke ble lederjobben i Nordreisa kommune lyst ut for tredje gang på under et år.

Stillingen som helse- og omsorgsleder ble for første gang utlyst i mai i fjor. Fem personer stod da på søkerlista.

Da fristen for andregangsutlysningen gikk ut i august, var det kommet til to nye navn, men tre personer fra forrige runde trakk sine søknader.

Etter denne runden ble Sara-Kristine Loso ansatt, men ga i desember beskjed om at hun ikke kom til å tiltre.

Søknadsfristen går ut 26. mai.