Politiet rykker ut til gressbrann

nyheter

Nødetatene rykket mandag ettermiddag ut til en gressbrann i Reisadalen. Det melder Troms politidistrikt på Twitter like etter klokken 16.

Brannen skal være i tilknytning en fraflyttet gård og det var en stund uvisst omfang.

Har kontroll

Klokken 16.18 melder politiet at mannskapet skal ha fått kontroll på brannen, som omfatter cirka to mål.

– Det har vært fare for bygninger, men nå har de akkurat fått kontroll. De driver slukking på stedet, sier operasjonsleder Beate Helberg til Framtid i Nord.

Eiendommen i brann har et bolighus brukt som fritidssted, men det bor ingen personer der fast.

Alt ble berget

Også avisas utsendte reporter, Kjetil M. Skog, melder at brannvesenet har kontroll. Han opplyser at den så og si er slukket, klokken 16.23.

– Brannvesenet har fortsatt store styrker på plass så det er ikke fare for at det skal spre seg. Det brant ganske tett på flere bygninger, men alle tre; et fjøs, en sjå og et bolighus er berget.