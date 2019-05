nyheter

Politiet opplyser at de har fått melding om brann i en bygning i Storvik.

– Nødetatene på veg til stedet. Personene på stedet skal være evakuert, opplyser politiet på twitter.

Blant annet har fire brannbiler rykket ut fra Storslett.

Operasjonsleder ved Troms politidistrikt Morten Augensen forteller at det er snakk om en enebolig som brenner.

– Vi har fått høre at det brenner godt. To personer sjekkes av helsepersonell for mulig røyk- eller brannskade, sier Augensen

