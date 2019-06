Sommerløpet med olabil er dessverre avlyst

nyheter

Arrangør av olabilløpet som skulle være 6. juli i Nordreisa, Bjarne Hagen, har avlyst arrangementet.

– Vi har fått tilbakemelding på at mange var interessert i det. Men det var for få påmeldte og det var en upassende tid å ha det midt i sommerferien, sier Hagen.

Idéen om å ha et olabilløp kom etter arrangementet Arctic Open Spark Downhill som ble arrangert i februar tidligere dette året.

For høy terskel

– Olabilløpet har rett og slett for høy terskel. Det blir litt for vanskelig for folk å lage en olabil. Det er aldri prøvd før i Nordreisa. Vi har ikke fått noen voldsom tilbakemelding på om folk ønsket at det skulle bli arrangert, sier Hagen.

–Alt er åpent for at vi kan kjøre arrangementet til høsten i stedet, men det er avhengig av at vi får tilbakemeldinger. Folk må kontakte oss, fortsetter arrangøren.

–Blir en braksuksess

Selv om olabilløpet ble avlyst melder Hagen at vi ikke trenger å bekymre oss for at sparkeløpet blir avlyst neste år.

– Arctic race blir arrangert i februar neste år også. Jeg har til og med vært i kontakt med folk fra England som ønsker å komme hit for å være med på sparkekonkurransen. Arctic race blir en braksuksess, sier en entusiastisk Hagen.