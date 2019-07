Ny Jernbaneutredning: Full utbygging av Nord-Norgebanen vil koste 113 milliarder

nyheter

ITROMSØ: Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra regjeringa, nærmere bestemt samferdselsdepartementet oppdatert kostnadsanslag og samfunnsøkonomisk analyse for jernbane fra Fauske til Tromsø, kjent som Nord-Norgebanen.

I rapporten anslår de at en full utbygging av Nord-Norgebanen, fra Fauske til Tromsø, med en sidearm til Harstad, vil kunne koste opptil 113 milliarder.

Utredninga skal nå på høring over fellesferien, fram til 1. oktober. Endelig rapport fremlegges Samferdselsdepartementet i slutten av november.

Høye kostnader

Prosjektleder i Jernbaneverket, Hanne Juul, sier at metoden som er brukt for kostnadsberegning er den samme som for alle andre samferdselsprosjekt i Nasjonal Transportplan.

– Kostnaden er veldig høy, over 100 milliarder kroner, og spesielt sammenlignet med andre beregninger som er gjort tidligere, sier Juul til iTromsø.

Ifølge henne er imidlertid beregningene forankret i en standardmetodikk.

– Det er slik man beregner både direkte og samfunnsøkonomiske kostnader for slike prosjekter, sier hun.

Tunneler og bruer

Ifølge prosjektlederen er det flere faktorer som har vært kostnadsdrivende for en forlengelse av jernbanen sørfra

– Det er svært mange kostbare tekniske løsninger som er knyttet til trasévalg. Det går på bruer, tunneler og andre ting som er veldig dyre, sier Juul.

Det slås også fast at samfunnsnytten er minimal sammenlignet med samfunnets totale kostnad for jernbaneprosjektet.

- Små gevinster for samfunnet

Direktoratet konkluderer med at Nord-Norgesbanen ikke vil bli samfunnsøkonomisk lønnsom. De såkalte samfunnsøkonomiske kostnadene er beregnet til mellom 46 og 109 milliarder kroner.

– De interessante tallene er hvor mye samfunnet betaler og hva man får igjen. I denne saken er det små gevinster for samfunnet, sier Juul.

Det til tross for at man peker på miljøgevinster, og fordeler ved omfordeling av gods- og persontransport fra fly og bil til jernbane.

Kommer ikke med anbefaling

Jernbaneverket vil nå sende ut sin rapport på høring - og etter at det er gjennomført en høringsrunde vil saken bli sendt over til Samferdselsdepartementet.

Jernbanedirektoratet tar ikke stilling til hvorvidt de anbefaler en utbygging eller ikke.

- Det vil være opp til departementet. Den videre saken skal behandles politisk, og det er noe vi ikke gjør i direktoratet - vi har kun laget grunnlagsdokumentet der vi går gjennom fakta, sier hun.