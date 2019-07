Ønsker forlengelse av kriseplanen for luftambulanse i Nord-Norge

nyheter

Det melder NRK.

Anmodningen om den forlengede bistanden kommer fram i en situasjonsrapport fra Helse Nord, ifølge Nordlys.

I utgangspunktet var helikopteret innleid til 12. juli, men torsdag ble det klart at både Bell-helikopteret og to jetfly skulle være stasjonert til 19. juli. Nå har altså Helse Nord bedt om at helikopteret blir stasjonert i ytterligere to uker.

Babcock-flyene kan ikke lande på Sørkjosen lufthavn Mandag tok Babcock over ambulanseflyberedskapen i landsdelen. Nå avsløres det at en rekke av flyene deres ikke har kunnet lande på mindre flyplasser.

Selskapet Babcock overtok ambulanseflytjenesten i Norge 1. juli, men de to første ukene i juli innebærer pålagt trening for besetningene i ambulanseflytjenesten ved hvert vaktbytte.

Treningen av besetningen har imidlertid tatt lenger tid enn ventet, og Luftambulansetjenesten måtte dermed sette i verk flere tiltak for å holde beredskapen oppe mens besetningen på ambulanseflyene i nord gjennomfører treningen.

Det er ikke kommet anmodninger fra Helse Nord om de andre fartøyene på beredskapsbasen i Kirkenes. I tillegg til jetflyene og forsvarshelikopteret har Babcock leid inn et reservefly, et jetfly og et propellfly med svensk mannskap.

Babcock vant i 2017 anbudskonkurransen om luftambulansetjenesten over selskapet Lufttransport, som har drevet tjenesten i 25 år.