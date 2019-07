Mener det ikke er smittemessig forsvarlig med mindre sone

nyheter

Framtid i Nord har i den senere tid skrevet flere artikler omkring ILA-utbruddet ved Mowi Norway AS sitt oppdrettsanlegg ved Fjellbukt i Kvænangen. Sist fredag ble det klart at Mattilsynet ville holde fast ved sitt forslag om en bekjempelsessone på ti kilometer, noe som stanser all oppdrett ved dagens lokaliteter.