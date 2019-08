– Dette gir store økonomiske tap for bøndene i bygda

nyheter

Siikavuopio forteller at det de siste årene har eksplodert med jerv og rovdyrsproblematikk i Kitdalen i Storfjord kommune. Denne sommeren har bøndene, gjennom en tilskuddsordning fra Fylkesmann i Troms og Finnmark, hatt gjetere ute i utmarka som har passa på sauene og lammene. Tidligere har bøndene selv gjort den jobben.

– Vi vurderte det som en akutt tapssituasjon for bøndene Totalt 13 sau og lam skal være tatt av jerven, som har herjet i Stordalen i Storfjord.

– Det har ikke vært en lett sak å være sauebonde i Storfjorden. Derfor var det virkelig en lettelse i år at vi fikk en ordning med gjetere. Tidligere har vi hatt folk ute i terrenget dag og natt for å passe på. Uansett hvor mye vi har passa på og vært til stede, så har det ikke hjulpet en døyt – jerven har tatt for seg uansett, forteller Siikavuopio til Framtid i Nord.

Har følt seg mistrodd

Han sier at man som bonde ofte føler seg mistrodd når man forteller om tapene til rovdyr.

– Mange tror at bønder er late og kommer med kritikk om at man klager eller ikke passer godt nok på dyra sine. Da blir lei meg. Det vitner om mye uvitenhet, og det stemmer overhodet ikke med virkeligheta.

Bonden er fortvilet, men samtidig gir det han håp nå som innleide gjetere utenfra og jegerne fra skadefellingslaget selv har vært ute og sett hvordan jerven har herjet i dalen og tatt sau.

– I år har det vært både jegere og gjetere ute i Stordalen døgnet rundt – og likevel blir det tatt sau! De har jo sett det med egne øyne hvor ille det er, så jeg tror det kan være håp for at vi blir trodd i framtida når vi forteller hvor mye sau jerven faktisk tar. Mange ganger har vi sett at saueflokken minker, men vi finner ingen kadavre, fordi jerven nærmest parterer dyrene, før han gjemmer det unna.

– Så et lam komme springende ned fjellsida, og etter den kom en jerv Leder for det interkommunale skadefellingslaget i Nord-Troms, Olaf Opgård, forteller at det er første gang laget de har tatt ut en jerv på sommeren. – Det er utrolig vanskelig.

Blir skremt

Et problem som kan oppstå, og som Siikavuopio selv har opplevd, når beitedyr og rovdyr oppholder seg i utmarka samtidig, er at sauen blir skremt og trekker ned mot gårdene igjen.

– Jeg er redd for at sauen ikke vil ut på beite neste år. Mange har hengt rundt gården i sommer, og har ikke villet beite ute i terrenget. Det er ikke bra for noen når sauene henger på gjerdene til naboene eller går langs veiene, forteller Siikavuopio.

Kan bli mulig å jakte kongeørn I Troms og Midt-Norge kan det bli mulighet for å ta ut kongeørn.

Vurderer å gi seg

Før i tida brukte bonden å ta seg fri noen uker i august når han var ferdig med høya, for å lade batteriene og feriere med kona og barna før skolestart.

– Det har jeg bare kunne glemme de siste årene! Enten har vi vært ute og gjett eller så har vi måttet begynt med tidlig nedsanking av dyra rett etter høya. For i midten av juli og fra 7.august har jerven begynt å ta dyr. Slik har det vært hvert år! Det er tydelig at den skal fylle opp vinterlagrene. Det som skjer med mange bønder er at man blir utbrent, når man aldri kan ta en pause.

Storfjordbonden anket rovvilterstatningen fra Fylkesmannen til Miljøverndirektoratet – Overrasket over medhold Kirsten J. Lockert mente hun ble avspist med for lite erstatning av Fylkesmannen etter at rovdyr hadde tatt sauene.

Avviser at det er flere rovdyr enn det offisielle tallet Rovviltkoordinator i Troms, Thomas Johansen, sier deres register har realistiske tall over antall rovdyr.

Siikavuopio har drevet gården sin i Kitdalen i over 20 år. Han har totalt 120 vinterfôra sau, men innrømmer at han flere ganger har vurdert å legge ned drifta.

– I fjor mistet jeg 64 sau og lam. Da ble det skutt to jerv på kvotejakt. Tallene for hvor mye tap jeg har i år ikke klare ennå. Det er en selvfølge at dette gir store økonomiske tap for bøndene i bygda. Jeg har vurdert å legge ned i flere år, fordi det er ikke mye penger man sitter igjen med til slutt. Likevel har jeg bestemt meg for å bite tenne sammen og fortsette så lenge jeg klarer. Bøndene i Norge gjør en formidabel viktig jobb med å holde kulturlandskapene i hevd og produserer kortreist og god mat til det norske folket, avslutter bonden.

Etterlyser advarsler om jerveyngling Sauebonde Geir-Tore Larsen skjønner ikke hvorfor bøndene ikke kan bli advart av myndighetene når jervefaren er overhengende.