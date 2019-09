Sier ja til Tverrpolitisk og håper Ap blir med

nyheter

Det var en godt fornøyd styreleder for Lyngen Senterparti, Øystein Fossmo, som like før klokken 21, torsdag kveld, forlot medlemsmøtet i partiet. Da hadde et enstemmig møte sagt ja til å gå i kompaniskap med Lyngen Tverrpolitiske Liste, og støtte sittende ordfører Dan-Håvard Johnsen for en ny periode.