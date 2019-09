Kostbar kompaktbil

nyheter

Kompaktbiler i sedanutførelse er i utgangspunktet et marked som knapt har noen respons i Norge. Samtidig har Mercedes-Benz CLA solgt helt greit i mange år. Noe av årsaken er at den er ganske alene i akkurat dette segmentet, slik at de kundene som faktisk ønsker seg en slik bil, ikke har hatt særlig med alternativer.

Utgangspunktet for en CLA er Mercedes A-klasse, men her får man i tillegg et sedan/coupé-karosseri etter mal av den større CLS. Egentlig ser bilen ut som en CLS som er kopiert i 75 prosents størrelse. Ikke at det er noe negativt. CLS er en svært elegant bil, og den ser slett ikke verst ut i et krympet format heller.

Forfra er ny CLA og den nye A-klassen så å si identiske, men bakover er det mer enn hekken som skiller dem. Bilene har riktignok samme akselavstand, men CLA har bredere sporvidde foran og bak. Dette, kombinert med testbilens justerbare understell, gjør at kjøreegenskapene er hakket bedre i CLA. Vi vil påstå at CLA i testbilens utførelse har det beste understellet i noen bil som kan skyves inn i kompaktsegmentet i dag.

Turbil

Trikset her er å la bilen være i utgangsinnstillingen, der komfort er standard, eller å sette resten av drivverk og styring i en mer sporty modus, men la fjæringene stå i komfort. Da får man et understell som er mer behagelig enn i biler som er langt større og dyrere. Her har Mercedes truffet ekstremt godt. For sammenligningens skyld kan man prøve sport-innstillingen og kjenne hvor kleint det kan bli hvis en bil er for stram.

CLA er en veldig fin bil å ta med seg på tur. Det er også ganske stille i kupeen, og testbilens motor på 163 hestekrefter passer fint til bilen – den er passe sterk og greit bensinsnill. Det som ikke er like bra, er automatgirkassen. Den gjør noen litt snodige valg under press, men ved jevn kjøring er det ikke noe stort problem.

Innvendig har man det finere enn i noen annen bil i denne størrelsen. Mercedes’ interiør, med en bred skjerm, fungerer briljant. Skjermen har super oppløsning, visningsmulighetene mange, og man kan styre funksjonene med en blanding av knapper, skjermberøring og små berøringsflater på rattet. Helhetsinntrykket er strålende og hjelper deg med å overse et par steder med billig plast.

Trangt bak

Setene er av den sportslige typen og kan justeres i alle retninger. Rattet kan også tilpasses både i høyde og dybde. Her vil selv en sjimpanse finne seg til rette.

Med en bagasjeplass på 460 liter, dog med noe høy lastekant, kan bilen i utgangspunktet lett fungere som en familiebil. Men her er det ett problem: Baksetene. Beinplassen er ikke all verden, og seteputen er satt lavt og er ganske kort. Så her blir folk i noenlunde voksent format sittende på en ubehagelig måte, mens mindre barn knapt klarer å se noe ut av vinduet. Takformen gjør dessuten at baksetene passer best for folk med kort nakke.

Som familiebil er denne modellen definitivt kompakt.

Sjanseløs

Kostbart blir det også. Startprisen er i seg selv ganske høy, rundt 430.000 kroner for testbilen. Og så er noe av poenget med å velge nettopp en Mercedes at man kan få veldig mye fint (og dyrt!) ekstrautstyr: digitale instrumenter, AMG-styling, justerbart understell, elektriske seter og så videre. Testbilen, som selvsagt er godt utstyrt, kommer på 631.000 kroner uten å kunne sies å være overdådig – her er det verken Swarovski-krystaller eller materialer fra verdensrommet.

CLA er heller ikke langt unna den større C-klasse i pris, og et godt stykke foran Audi A3 sedan. Men det er nok ikke her det største problemet ligger. For det er faktisk solgt nær 12.000 coupéaktige sedaner i samme prisklasse i Norge så langt i år. Av én eneste modell – Tesla Model 3. Den har nesten tre ganger så mange hestekrefter, firehjulstrekk og omtrent samme størrelse.

Da hjelper det rett og slett ikke at CLAen er mye finere inni. Mot Model 3 er den sjanseløs i Norge, som alle andre bilmodeller i samme prisklasse eller størrelse.