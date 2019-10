Troms Kraft økte overskudd med 94 mill.

nyheter

I en pressemelding viser Troms Kraft til tallene for 2. tertial 2019, der overskuddet etter skatt er på 218 millioner kroner. Det er 94 millioner mer enn på samme tid i 2018. Konsernet mener man har lagt fram et godt resultat per 31. august og sier samtlige tre virksomhetsområder (produksjon, nett og strømsalg» viser fremgang i forhold til 2018.

– Dette viser at vår strategi med fortsatt fokus på kjernevirksomhet, og forbedring og forenkling av vår drift, gir gode resultat over tid, sier konsernsjef Semming Semmingsen i pressemeldingen.

Troms Kraft økte driftsinntektene fra 3,06 milliarder til 3,48 milliarder og økte også egenkapitalen fra 1,09 milliarder til 1,38 milliarder.