E6 åpnet i et kjørefelt etter trafikkulykke sør for Nordnestunnelen

nyheter

SISTE: Et kjørefelt skal nå være åpnet for trafikk. Trafikk fra henholdsvis nord og sør slippes puljevis forbi ulykkesstedet.

Politiet melder i 17.30-tiden om en trafikkulykke på E6 ved Nordnes i Kåfjord.

En personbil og et vogntog er involvert. Ifølge Troms politidistrikt på Twitter har personbilen havnet i grøfta mens vogntoget har snurret. Sistnevnte sperrer E6 i rundt 80 minutter, før det ene kjørefeltet ble åpnet.

#E-6 Nordnes: trafikkulykke, vogntog og personbil involvert.

Personbilen har havnet i grøfta mens vogntoget har snurret og sperrer E-6. Det skal ikke ha vært kontakt mellom kjøretøyene.

Alle nødetater på tur til stedet.

Ulykken skal skjedd ca 2 km sør for Nordnestunnelen — Troms politidistrikt (@polititroms) November 22, 2019

Ifølge politiet skal ikke de to kjøretøyene ha vært borti hverandre i ulykken, som har skjedd rundt to kilometer sør for Nordnestunnelen.

I 18.30-tiden ankom bilbergingen til ulykkesstedet.

Vanskelige kjøreforhold

Operasjonsleder Kåre Munkvold sier til NRK Troms at ingen personer skal ha blitt alvorlig skadd i ulykken.

- Årsaken til ulykken er foreløpig uavklart, men det er svært vanskelige kjøreforhold på stedet, sier operasjonslederen til NRK.

I 18-40-tiden bekrefter operasjonsleder Lennart Steffensen overfor Framtid i Nord at de involverte i ulykken har kommet fra det uten alvorlige fysiske skader.

- Patruljen vår har bekreftet at helsepersonell har vært på stedet og sjekket de involverte. Helsepersonellet har nå forlatt stedet, sier Steffensen.

Lange køer

En Framtid i Nord-tipser sier at det er mye diesel rundt vogntoget, som har fått fronten ordentlig trykket inn. Brannmannskap er på plass for å rydde opp på veien. FiN-tipseren bekrefter at det er glatt på stedet.

- Det er et tynt islag på asfalten og temperaturen vipper mellom 0 og minus 1, sier vedkommende.

Han anslo køene til å være i alle fall en kilometer lang på nordsiden av ulykken på E6 før veien ble åpnet igjen.

- Det er snakk om diesellekkasjer og vi gjør nå tiltak for å spyle og rengjøre veibanen. Hovedfokuset har vært å få veien åpnet så fort som mulig, sier Steffensen.