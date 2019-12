Her trenger ingen sitte alene på julaften

nyheter

På julaften blir det julemiddag og sosialt samvær på Kirkebakken i regi av Nordreisa Røde Kors.

Alle er velkommen, men arrangementet er i hovedsak for de som ikke har familie å feire med - enten det er par eller enslige.

– Tanken bak er at folk ikke skal sitte alene på julaften, men ha noen å være sammen med. Det er det viktigste på en så spesiell dag, sier Kirsten Pedersen.

Tradisjonell julemat

På Kirkebakken serveres det tradisjonell, norsk julemat: Ribbe, pinnekjøtt, medisterkaker og dessert.

Mollis kommer for å synge for deltakerne, og gudstjenesten fra kirka skal overføres live.

Røde Kors har invitert til julefeiring i Nordreisa siden tidlig på 2000-tallet. I noen år var det frivilligsentralen som hadde arrangementet, men i fjor tok de det tilbake.

– Det er et sosialt fellesskap, forklarer Herborg Ringstad.

– Og man blir glad inni seg når man ser at man har gjort andre folk glade, tilføyer Pedersen.

Ringstad er enig.

– Jeg ser jo det at på eldrekafeen vi har kommer folk igjen og igjen. Jeg tror mange i dag vegrer seg for å gå på besøk til hverandre, og de fleste er opptatt med seg og sitt. Slik var det ikke for 25 år siden - da gikk man stadig på besøk, uten at man trengte å ringe og avtale i forkant, sier hun.

– Jeg tror disse arrangementene er helt nødvendig, legger Pedersen til.

Trenger frivillige

De som vil delta på julefeiringen må melde seg på innen 18. desember, opplyser damene.

Det er også mulighet for henting for de som ikke har egen skyss.

Dersom noen kunne tenke seg å stille opp som frivillige på selve dagen, kan de gjerne det.

– Vi vil gjerne ha med flere frivillige - spesielt utpå ettermiddagen, sier Pedersen.