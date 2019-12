Nedgang i inntekt for nordnorske bønder

nyheter

Gjennomsnittsinntekten for en bonde i Nord-Norge var i 2018 på kr 315.100 per årsverk. Dette var en nedgang på kr 8.400. Dette melder Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBO) i en pressemelding.

Lavere lønnsomhet i melkeproduksjonen

NIBO opplyser at I Nord-Norge er den viktigste driftsformen melkeproduksjon på storfé. Her har produksjonsinntektene økt med fem prosent fra 2017 til 2018, noe som tilsvarer 109.400 kroner.

De fleste produksjonskostnadene økte mer dette året, hvor de faste kostnadene økte mest. Gjennomsnittsinntekten ble kr 18.200 lavere enn året tidligere for melkebøndene.

Lønnsomme tilleggsnæringer

Nettoinntekten for en gårdfamilie i Nord-Norge økte noe fra 2017 til 2018. Gjennomsnittet lå på kr 814.000, som er kr 13.700 mer enn i 2017.

Her er det tilleggsnæringer gårdfamilier har som har økt nettoinntekten. Totalt kom 52 prosent av inntekten fra jordbruket, noe som er to prosent lavere enn året før.