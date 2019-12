– Her angriper man problemet fra feil vinkel

nyheter

Øystein Fredheim er en av få lokale aktører som tilbyr turister turer på sjøen med hval som en mulig atraksjon. Han hilser de nye reglene velkommen.

– Det er ingen tvil om at det trengs et regelverk, men den avstandsgrensa man har satt er alt for stor. Den er helt tydelig satt av noen som ville helgardere seg.

For feil bransje

Fredheim, som eier og driver de nystarta selskapet Explore 70 degrees AS på Skjervøy samme med Susanne Strøm, mener departementet også har satt et regelverk ut fra helt feil forutsetninger.

– Disse reglene er satt med tanke på å holde avstand til de store snurperne. Men de skal jo ikke være her inne på fjordene. De, som virkelig trenger slike sikkerhetssoner, de skulle jo vært utenfor fjordlinja og ikke inne på fjordene. At de er her er kun fordi man har dispensert. Og det er for den del heller ikke bra, med tanke på bærekraft og lokal verdiskapning. Nå fisker de opp silda, og dermed forsvinner hvalene, torsken og garnflåten.

Fredheim, som er sjømann av yrke, mener hans bransje og granflåten helt fint kan drive i harmoni inne på Kvænangen og Reisafjorden.

– Uproblematisk! Og det er jo ikke der de farlige situasjonene har oppstått, de som helt tydelig har satt en voldsom fart i å etablere disse sikkerhetssonene. Det er hendelser mellom dykkere og snurpere, ikke mellom oss og garnbåter.

– Dykking krever avstand

Explore 70 degress driver ikke med dykkerturisme, altså kjører betalende kunder ut for at de skal fridykke tett på de store hvalene.

– Noen av de som driver med dette har uten tvil presset for hardt for å gi kundene valuta for billettene. Derfor mener jeg nok at grensa kan være streng. Det er flott at noen kan tilby fridykking, men personlig mener jeg denne formen for turisme må kreve større områder og mer ro. Den delen av bransjen bør nok gå mer i seg selv og se på konseptet.

Har kontakt med båtene

Øystein Fredheim mener også de aller fleste lokale aktørene har forståelse for de andre nærinsgsaktørene på fjordene.

–Vi snakker jo sammen, og har dialog med fiskere og hverandre underveis, og vi har løst det aller meste. Problemene har først kommet etter at de store båtene har fått komme inn på fjordene, områder de altså egentlig skulle være avstengt fra.