Rydder opp og strammer inn i turistfisket

nyheter

I disse dager sender Nærings- og fiskeridepartementet ut et forslag til regelendringer på høring. Ifølge statsråd Harald T. Nesvik (Frp) er målet å stramme inn på hvem som kan ta med fisk ut av landet.

– Vi har allerede strammet inn regelverket og i dag sender vi ytterligere forslag på høring som skal bidra til at turistfiskenæringa drives enda mer seriøst fremover. Vi skal lytte til innspillene vi får, før vi treffer endelige vedtak om endringer, sier fiskeri- og sjømatministeren i en pressemelding.

Ifølge ministeren skal forslagene «øke bærekraftigheten til næringen og hindre sløsing med ressurser og smugling».

– Det er en utfordring at enkelte smugler fisk ut av landet i store mengder. De som gjør dette har ikke nødvendigvis vært gjester ved registrerte turistfiskebedrifter. Et av forslagene vi nå sender på høring, er at det bare er turister som har fisket ved registrerte turistfiskebedrifter som kan ta med fisk ut av landet, sier Nesvik.