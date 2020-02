3G-nettet legges ned over hele landet

nyheter

3G-nettet bruker to frekvenser 900 MHz og 2100 MHz. Telia slukket 900 mHZ-frekvensen allerede i november 2019, mens Telenor vil fase den ut litt etter litt over hele landet. Begge selskapene vil slukke alt av 3G-frekvenser i løpet av 2020.

Hva vil dette bety for folk flest?

For privatpersoner flest vil ikke dette ha noe å si. Om du har en telefon som kun har støtte for 3G-signaler, så vil du fortsatt kunne bruke det gamle 2G-nettet for å sende meldinger og ringe. Du vil derimot måtte gå til anskaffelse av en telefon med 4G-støtte for å kunne bruke mobilnettet.

Mobilteknologien går fremover, og stengingen av 3G-nettet kommer som en følge av utbyggingen av det nye 5G-nettet, som i 2020 vil testes på utvalgte steder i landet.