Beitekrise i deler av Nord-Norge

nyheter

I en pressemelding melder Mattilsynet at kriseberedskapsutvalget for reindrift i Troms og Finnmark har erklært beitekrise i deler av Indre-Finnmark og deler av Indre-Troms på grunn av svært mye snø og områder med is. I Nordland har kriseberedskapsutvalget erklært beitekrise i indre deler av fylket og i fjellet.

Snøforholdene gjør at reinen ikke klarer seg på med naturlig beite, og det gjør at reinen vil trekke mer for å finne mat. Dette gjør at reinen nå kan trekke til steder hvor den vanligvis ikke er på vinteren.

– I flere reinbeitedistrikt er det nå en krevende beitesituasjon. Vi opplever at næringa er tidlig ute og har satt i gang tiltak for å ivareta dyrevelferden. De mest aktuelle tiltakene nå er å tilleggsfôre og holde jevnlig tilsyn med flokken for å oppdage svake dyr tidlig, sier Siv June Hansen, avdelingssjef i avdeling Finnmark, i pressemeldingen.

Mattilsynet skriver at de bistår næringen med råd og veiledning. Har du som reineier spørsmål til Mattilsynet, eller ønske om å snakke med oss, ta kontakt med Mattilsynet.

Kriseberedskapsutvalget er etablert for å styrke den reindriftsfaglige og dyrevelferdsmessige kompetansen i arbeidet med beredskap i reindriften. Utvalget består av representanter fra fylkesmannen, reindriften og Mattilsynet.