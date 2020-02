Fire fikk fartsbot i Djupvik

nyheter

Utrykningspolitiet hadde en laserkontroll på E6 i Kåfjord fredag ettermiddag - nærmere bestemt i Djupvik.

Der var det fire bilførere som ble stoppet etter å ha kjørt for fort. Bilførerne fikk forenklede forelegg for kjøringen sin. Høyeste hastighet var 73 km/t i 60-sonen i Djupvik.

Ytterligere én bilfører fikk et forenklet forelegg - for ulovlig mobilbruk under kjøring.

