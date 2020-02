nyheter

På fylkesårsmøtet for Troms Arbeiderparti, ble Eirik Losnegård Mevik valgt til nestleder, sammen med Kari-Anne Ospal fra Harstad. De to nestlederne er ordførere i henholdsvis Kvænangen og Harstad.

Nils Ole Fosshaug fra Målselv ble valgt som leder for fylkespartiet. Han tar over etter Bjørn Inge Mo fra Kåfjord, som nå skal konsentrere seg helt og fullt om vervet som fylkesråd for det nye storfylket.