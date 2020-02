Av 132 styremedlemmer i statlige selskaper med mål om avkastning er kun én fra Nord-Norge

nyheter

ITROMSØ: 26 av 329 statlige oppnevnte styremedlemmer i selskap med statlig eierskap kommer fra Nord-Norge, ifølge regjerings siste eierskapsmelding.

Men ser vi på kun såkalte kategori 1 og 2-selskap, selskap med målsetting om høyst mulig avkastning over tid, samt med særskilt grunn for statlig eierskap, er kun 1 av 132 av styremedlemmene fra Nord-Norge. Det viser en undersøkelse gjort av Stortingets utredningsseksjon på vegne av stortingsrepresentant og SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Til sammenligning holder 71 av styremedlemmene til i Oslo-regionen, altså Oslo eller Akershus, fra såkalt kategori 1 og 2-selskap.

Eksempel på kategori 1 og 2-selskap er Equinor, Telenor, DNB, Yara, Kongsberg, Statkraft og Posten.

Kategori 3 selskap er blant annet Helse Nord RHF og de øvrige helseforetakene, Vinmonopolet, Innovasjon Norge, Nationaltheatret, Avinor, Norsk Tipping, Andøya Space Center, Sjømatrådet og Nofima.

Oversikten får SV nestlederen til å steile.

– Regjeringa betrakter åpenbart ikke folk nordfra som kompetente nok til å sitte i styrene til statlige selskaper, eller så vet de ikke hvem de kompetente folkene i nord er. Begge deler er like ille, sier Fylkesnes.

– Alvorlig

Fylkesnes mener landsdelen blir oversett når regjeringa velger styrerepresentanter – særlig til selskap innen kategori 1 og 2.

– Det er innen kategori 1 og 2 at vi har vår kjernevirksomhet. Det er et stort problem at man ikke henter folk fra hele landet, og gjennomgående overser Nord-Norge ved utvelgelsen til disse styrene. Om det ikke er noen stemmer eller syn fra nord i styrene så er det en svakhet for både staten og selskapene

Han viser også at flere av kategori 3-selskapene har hovedkontor i nord, og at det derfor burde være et minstekrav å ha noen styrerepresentasjon der.

Blant kategori 1 og 2-selskap med statlig eierskap, er det kun en fra Nord-Norge i styrene: Semming Semmingsen. Han er konsernsjef i Troms Kraft, og sitter i styret til Vy (tidligere NSB, journ.anm.).

– Det er tragikomisk at det er Vy av alle mulige selskaper vi får plass i, som knapt har noe drift i nord, sier Fylkesnes, som for øyeblikket også jobber intenst med et forslag om Nord-Norgebanen.

Næringsministeren: – Må bli bedre

Næringsministeren er ansvarlige for statens eierskap i 27 selskaper, og tar stilling til valg av styremedlemmer på generalforsamlingene. Næringsminister Iselin Nybø (V) sier de har en jobb å gjøre med å få bedre mangfold i styrene til selskap med statlig eierskap – men understreker at tallene er mer nyansert om man ser på alle selskapene med staten som eier, både innenfor kategori 1, 2 og 3.

– Likevel er det tydelig at vi må bli bedre. Mangfold er viktig for sammensetning av gode styrer. Kompetanse er vårt viktigste kriterium, men det finnes mye flinke folk rundt i hele landet. Dette må vi hele tiden ha fokus på sier hun.

Kontaktannonse

Nybø ber folk spille inn aktuelle navn til ulike styrer.

– Jeg kan godt komme med en kontaktannonse nå, om at vi søker gode menn og særlig kvinner fra nord, så må de gjerne ta kontakt sånn at vi kan få de på listene over aktuelle kandidater til styrevervene. Vi tar imot alle gode forslag med takk, sier hun.

Hun vet ikke hvorfor det er få styremedlemmer fra nord i selskap med mål om avkastning, altså kategori 1 og 2-selskaper.

– Det kan være ulike grunner til at det ar blitt som det er blitt. Men vi må bli bedre til å se kompetanse i hele landet, så her har vi en jobb å gjøre.

Hun sier at de den siste tiden har vært bevisst for å rekruttere yngre styremedlemmer, men at det kan bli aktuelt å ha mer fokus på rekruttering fra Nord-Norge fremover.

Oslo-dominans flere steder

I desember oppfordret statsminister Erna Solberg til å rekruttere flere personer til offentlige utvalg fra utenfor Oslo-regionen, blant annet med et brev til de ulike partene i arbeidslivet.

Fylkesnes mener nå statsministeren må gi samme beskjed internt i egen regjering, med tanke på oppnevning av styremedlem hvor staten har eierskap.

– Solberg bør en tilsvarende beskjed som hun gjorde i desember til sin egen regjering. Hvis ikke må Stortinget i helt siste instans stille konkrete krav om måltall om representasjon fra hele landet. Det er ikke ønskelig, men må bli løsninga om ikke regjeringa greier dette på egen hånd. Jeg forventer også at næringsministeren allerede i vårens generalforsamling tar tak i problemet, sier han.