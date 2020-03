Politiet stenger sine kontorer for publikum

nyheter

Lensmann for Nord-Troms Politidistrikt, Ole-Johan Skogmo, opplyser at de har stengt sine avdelinger både på Storslett, Skjervøy og i Skibotn for publikum.

– Det betyr at vi ikke kan bistå publikum med pass, med mindre det er helt kritisk. I så fall må de det gjelder ta kontakt med politiet på telefon, og så kan vi se hva vi kan bistå med, sier Skogmo.

Ingen i karantene

Lensmannen understreker at det kun er tilgangen til politiets lokaler som tas ned. Beredskapen skal være den samme.

– Vi er fortsatt tilgjengelig for publikum, enten de ringer via 02800 eller på nødnummeret, 112. Dette gjelder publikumstilgangen til kontorene, ikke politiets beredskap. Den er like god som før, sier Skogmo, som også opplyser at distriktet så langt ikke har noen ansatte i karantene.

– Vi er også ilagt reiseforbud, nettopp for å forhindre at vi kommer i en karantenesituasjon.

Må jobbe tett

Politidistriktet har folk på kontorene, sier lensmannen, men det er tatt interne grep.

– Vi sitter ikke så tett som før, er enda strengere på håndhygiene og oppholder oss ikke i grupper.

Imidlertid er det situasjoner der politiet må jobbe tett.

– Det er klart at i bilene sitter våre ansatte tett, og det må de forsette med. Derfor er hygienekravene svært viktige.

Må få nye timer

Stengingen av politiets lokaler gjelder så langt til 28. mars, og den innebærer at alle som har fått oppsatt timer til å ordne pass, har fått disse kansellert.

– Timene er kansellert, og de det gjelder må kontakte oss etter 28. mars og få satt opp nye timer, sier lensmann Ole-Johan Skogmo.