Fylkeskommunen ber folk unngå å reise kollektivt hvis man ikke må

nyheter

Det melder Troms og Finnmark fylkeskommune i en pressemelding mandag ettermiddag.

De anmoder nå alle til å unngå turist- og fritidsreiser, for å begrense spredningen av koronaviruset.

«Antall passasjerer i kollektivtilbudet er vesentlig redusert som følge av situasjonen vi nå står i, og vi råder alle til å unngå å reise kollektiv hvis man ikke må», står det i pressemeldingen.

De skriver at kollektivtilbudet likevel skal opprettholdes for å sørge for at personer i samfunnskritiske funksjoner kommer seg på jobb, samt for å sikre varetransport på fergene.

Reduserer busstilbudet

Videre skriver de at fra førstkommende torsdag reduseres busstilbudet på linje 2, Tromsø-Finnsnes-Harstad, til to avganger i hver retning hver dag.

Fylkeskommunen vurderer fortløpende ytterligere tiltak for å redusere antall avganger på busser, ferger og hurtigbåter.

Macron: Schengen-landene stenger grensene Alle land i Schengen-området stenger grensene tirsdag klokka 12, ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron. Dette er ikke bekreftet av EU.

Ikke kontant eller bankkort

I tillegg innfører de nå strengere betalingskrav. Det vil nå ikke lenger være tillatt å bruke verken kontant eller bankkort for å betale for billettene.

«De som reiser kan nå kun betale med Troms Mobillett eller Snelandia Mobillett, eller ved å validere reisekortet der hvor det er mulig. Dette er et tiltak for å redusere smittespredningsfaren og for å unngå nærkontakt mellom billettør/sjåfør/mannskap og den reisende».